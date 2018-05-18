Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сокращении количества выбросов от общественного транспорта в городе в три раза.

Этого удалось достигнуть благодаря обновлению автобусного парка транспортом на экологическом топливе европейского образца Е5. По словам мэра, замены автобусов добились и от «коммерсантов, которы ездили на допотопных автобусах».

«Экология для Москвы — одна из главных проблем, хотя Москва с точки зрения экологии не самый плохой город в России, но тем не менее это все равно явная проблема. В основном она создается не промышленными предприятиями, как это было в советское время, а автомобилями, в том числе и автобусами», — отметил Собянин.

Следующим шагом для улучшения экологии станет переход Москвы на электробусы. Первые 200 автобусов поставят к осени 2018 года, а с 2021 года планируется полностью отказаться от обычных автобусов.

Как подтвердили The Village в Гринписе, выбросы автобусов более высокого экологического класса значительно ниже, чем у старых. Однако непонятно, какие именно загрязняющие вещества Собянин имел в виду. По данным организации, речь идет о незначительном улучшении экологической ситуации. Например, на автобусы приходится только 5 % всех выбросов диоксида азота (NO2), связанных с городским транспортом. Основным же источником выбросов являются личные автомобили.

Узнать, как активисты Гринписа собираются бороться против загрязнения воздуха в этом году, можно здесь.

Ранее The Village рассказывал, как Гринпис предлагает сократить число выбросов на 70 %.

Источник: «РБК»