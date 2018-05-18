Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбой в работе соцсетей.

По данным сайта DownDetector, большинство жалоб поступает с территории Европы. При этом проблемы с Facebook в основном затронули Северную Европу, а неполадки в работе Instagram также отмечают пользователи из Южной Америки.

эмммм @инстаграм are you охуел там pic.twitter.com/0ia0vNRsSf — печенюха' 23 (@improviztnt) 18 мая 2018 г.

Первые жалобы начали поступать после 16:00. Некоторые пользователи при попытке зайти на сайт Instagram видят сообщение «5XX Server Error», которое также отображалось во время сбоя 10 мая. Тогда сервис восстановил работу спустя 20 минут.

UPD (16:37): Спустя около 20 минут после начала сбоя пользователи начали сообщать о возобновлении работы сервисов. В прошлый четверг проблемы у Instagram наблюдались примерно в тот же временной промежуток.