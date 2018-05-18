Сервис каршеринга «Делимобиль» запустил сервис аренды электросамокатов «Делисамокат».

Взять самокат в аренду смогут только совершеннолетние пользователи. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно активировать аккаунт на сайте или в приложениях «Делисамоката». Для регистрации понадобится российский паспорт: нужно прислать фото разворота с именем и местом выдачи документа, а также страницу с пропиской. Также потребуется подписать соглашение и сделать селфи со своим паспортом. Иностранцы могут получить доступ к «Делисамокату» после согласования с сервисом.

Стоимость аренды составляет 100 рублей в час или 450 рублей в день. Взять самокат напрокат можно с 07:00 до 23:00. Для зарядки самоката выдается специальное устройство.

На карте «Делисамоката» указаны 25 стоянок в Москве, всего же клиентам доступно 1 650 электросамокатов. В работе с самокатом есть масса ограничений, например, нельзя выезжать на автомобильные дороги, ездить на самокате вдвоем или въезжать в лужи глубиной более 2 сантиметров.

За задержку аренды самоката пользователям придется заплатить за все просроченные часы. Штрафы могу взиматься также: за порчу самоката — от 200 рублей, за пользование в пьяном виде или передачу другим людям — 1 000 рублей. В случае утраты самоката пользователь обязан возместить компании 30 тысяч рублей.

Приложение доступно в App Store и Google Play. По информации источников, официально сервис запустится сегодня, 18 мая.

Источник: vc.ru