МВД предложило разрешить снимать отпечатки пальцев у детей от шести лет. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на проект постановления о добровольном дактилоскопировании в России.

Инициатива затронет как россиян, так и иностранцев и лиц без гражданства, у которых снимают отпечатки пальцев при предоставлении государственной услуги.

Общественное обсуждение проекта завершат 1 июня. В случае принятия документ заменит собой предыдущую версию регламента о добровольном дактилоскопировании от 2012 года.

Источник: агентство «Москва»