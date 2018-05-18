Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» перенесет показы фильмов конкурсной программы в Ригу. Об этом пишет Colta.ru со ссылкой на заявление дирекции фестиваля.

Причиной такого решения организаторы назвали переназначение Владимира Мединского на посту министра культуры. Отсутствие изменений в руководстве ведомства, по мнению дирекции фестиваля, свидетельствует о том, что «порочная тенденция понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды признана мейнстримом».

Представители «Артдокфеста» выразили опасение, что независимые художественные явления продолжат сталкиваться с давлением со стороны российских властей, выражающимся «в создании непреодолимых бюрократических преград, которые маскируют проявления настоящей цензуры». Также организаторы рассказали о «принципиальном нежелании» некоторых авторов предоставлять свои фильмы для показа на территории России.

Конкурсную программу XII фестиваля представят в столице Латвии с 19 по 23 октября, в нее войдут «фильмы, показ которых в России по цензурным, бюрократическим и иным причинам невозможен или может быть сорван». В свою очередь, в декабре в Москве покажут часть конкурсных работ, демонстрация которых «более вероятна в российских реалиях», а также всю внеконкурсную программу. Здесь же пройдет церемония закрытия фестиваля.

Организаторы готовят для россиян специальный зрительский тур в Ригу, в который включены визовая поддержка, билет на автобус из Москвы, место в хостеле и аккредитация. Кроме того, планируется проводить онлайн-показы фильмов в дни фестиваля.

В декабре 2017 года активисты SERB сорвали на «Артдокфесте» показ фильма Беаты Бубенец «Полет пули», в котором рассказывается о бойцах добровольческого украинского батальона «Айдар». Активисты пригрозили организаторам «серьезными проблемами», а на следующий день вновь пришли на фестиваль и расплескали в зале пахучую жидкость. В январе по жалобе движения Генпрокуратура решила проверить действия организаторов «Артдокфеста» на публичное оправдание терроризма и экстремизма.

Источник: Colta.ru