Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Регистрация в городах ЧМ-2018

Россиян обяжут регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу. Новые правила будут действовать с 25 мая по 25 июля. Оформить временную регистрацию нужно в течение трех дней со дня прибытия, лично явившись в МФЦ или территориальные органы МВД.

Состав нового правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Изменения затронули ряд министерств, включая МЧС, которое возглавил Евгений Зиничев, ранее исполнявший обязанности главы Калининградской области и замдиректора ФСБ. Министром строительства стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, а министерство сельского хозяйства перешло под руководство Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Три срока для Путина

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму поправки к Конституции, позволяющие одному и тому же человеку занимать президентский пост три раза подряд. Депутаты объяснили необходимость принятия поправок «достигнутой социально-политической стабильностью» и важностью сохранить преемственность власти в условиях сложной внешнеполитической обстановки.

Возобновление дела «Додо пиццы»

Следствие возобновило допросы всех причастных к делу о наркотиках, найденных в одном из заведений «Додо пиццы». По словам главы компании Федора Овчинникова, прокуратура потребовала продолжить расследование, поскольку СКР допустил «разгильдяйство» и проводил допросы «ненапористо».

Неизбежная фан-зона у МГУ

Вопреки протестам студентов МГУ на Воробьевых горах откроется фан-зона чемпионата мира по футболу. Недалеко от фан-зоны уже разместили указатели на фестиваль болельщиков. Окончательное решение об установке подтверждает и разработанная департаментом транспорта схема ограничений в районе фан-зоны.

Бегство «Артдокфеста» от цензуры

«Артдокфест» перенесет показы конкурсной программы в Ригу из-за переназначения Владимира Мединского на посту министра культуры. Организаторы фестиваля отметили вероятность срыва мероприятия в России и выступили против «порочной тенденции понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды».

Репосты в Instagram

Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет делиться постами других пользователей через Stories. Сделать репост записи из закрытого аккаунта не удастся. Владельцы открытых профилей также могут отключить в настройках возможность делиться их постами.