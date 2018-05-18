Регистрация в городах ЧМ-2018, три срока для Путина и репосты в Instagram
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.
Регистрация в городах ЧМ-2018
Россиян обяжут регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу. Новые правила будут действовать с 25 мая по 25 июля. Оформить временную регистрацию нужно в течение трех дней со дня прибытия, лично явившись в МФЦ или территориальные органы МВД.
Состав нового правительства
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Изменения затронули ряд министерств, включая МЧС, которое возглавил Евгений Зиничев, ранее исполнявший обязанности главы Калининградской области и замдиректора ФСБ. Министром строительства стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, а министерство сельского хозяйства перешло под руководство Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Три срока для Путина
Парламент Чеченской республики внес в Госдуму поправки к Конституции, позволяющие одному и тому же человеку занимать президентский пост три раза подряд. Депутаты объяснили необходимость принятия поправок «достигнутой социально-политической стабильностью» и важностью сохранить преемственность власти в условиях сложной внешнеполитической обстановки.
Возобновление дела «Додо пиццы»
Следствие возобновило допросы всех причастных к делу о наркотиках, найденных в одном из заведений «Додо пиццы». По словам главы компании Федора Овчинникова, прокуратура потребовала продолжить расследование, поскольку СКР допустил «разгильдяйство» и проводил допросы «ненапористо».
Неизбежная фан-зона у МГУ
Вопреки протестам студентов МГУ на Воробьевых горах откроется фан-зона чемпионата мира по футболу. Недалеко от фан-зоны уже разместили указатели на фестиваль болельщиков. Окончательное решение об установке подтверждает и разработанная департаментом транспорта схема ограничений в районе фан-зоны.
Бегство «Артдокфеста» от цензуры
«Артдокфест» перенесет показы конкурсной программы в Ригу из-за переназначения Владимира Мединского на посту министра культуры. Организаторы фестиваля отметили вероятность срыва мероприятия в России и выступили против «порочной тенденции понимания культуры и искусства как вида политической пропаганды».
Репосты в Instagram
Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволяет делиться постами других пользователей через Stories. Сделать репост записи из закрытого аккаунта не удастся. Владельцы открытых профилей также могут отключить в настройках возможность делиться их постами.
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