Депутаты от «Единой России» и «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за неоднократный отказ опровергать ложные сведения или прекратить их распространение по требованию суда.

Нарушителей предложили штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, либо наказывать обязательными работами сроком до 240 часов, исправительными работами сроком до года, арестом до трех месяцев или лишением свободы до года. По той же статье госслужащим может грозить два года тюрьмы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, инициатива позволит обеспечить «конституционное требование справедливости».

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: Госдума