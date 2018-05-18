Рекрутинговый сервис HeadHunter выяснил, насколько популярны у москвичей поездки на работу на велосипеде.

Согласно опросу компании, в качестве транспорта до работы велосипед использовал почти каждый четвертый горожанин (24 %). При этом 28 % респондентов регулярно ездят на велосипеде, что на 11 % меньше, чем годом ранее.

Чаще всего велосипеды используют специалисты из сфер «Продажи» и «Транспорт, логистика» — 35 % и 29 % опрошенных, соответственно. Общественным велотранспортом пользуются 15 % респондентов, еще 8 % москвичей чередуют поездки на личных и городских велосипедах.

Основными причинами отказа от велотранспорта опрошенные называли продолжительность пути, отсутствие душа в офисе и необходимость передвигаться по проезжей части в течение маршрута.

В среднем по пути на работу москвичи преодолевали на велосипеде расстояние в 11 километров. Средняя продолжительность поездки составляет 40 минут, а средняя скорость езды — 16 километров в час.

The Village рассказывал, как прошла сегодняшняя акция «На работу на велосипеде» по всей России.

Источник: HeadHunter