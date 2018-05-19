Рейс «Победы» экстренно вернулся во Внуково после отказа двигателя
Самолет лоукост-компании «Победа» вернулся в аэропорт Внуково после отказа одного из двигателей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
Речь идет о рейсе ДР 163 Москва—Астрахань. Boeing 737-800 вылетел из аэропорта в 07:15. Всего на борту находились 183 пассажира.
После успешной посадки пассажирам предоставили резервный самолет, который должен был вылететь в 09:40. «Отказ двигателя произошел впервые за всю историю полетов „Победы“», — комментирует инцидент представитель компании.
На сайте лоукостера сообщается, что у компании есть 12 самолетов Boeing 737-800, все они произведены в 2014–2015 годах.
Источник: «РБК»
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