Самолет лоукост-компании «Победа» вернулся в аэропорт Внуково после отказа одного из двигателей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Речь идет о рейсе ДР 163 Москва—Астрахань. Boeing 737-800 вылетел из аэропорта в 07:15. Всего на борту находились 183 пассажира.

После успешной посадки пассажирам предоставили резервный самолет, который должен был вылететь в 09:40. «Отказ двигателя произошел впервые за всю историю полетов „Победы“», — комментирует инцидент представитель компании.

На сайте лоукостера сообщается, что у компании есть 12 самолетов Boeing 737-800, все они произведены в 2014–2015 годах.

Источник: «РБК»