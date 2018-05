Сегодян, 19 мая, возле станции метро «Авиамоторная» после ремонта открылся кинотеатр «Факел» сети «Москино». Кинотеатр открылся в сталинском жилом доме в 1957 году.

В течение двух месяцев в кинотеатре реставрировали внутренние помещения. Например, в зрительном зале установили новые удобные кресла, а также спроектировали подъем рядов. Стены кинозала покрасили в ярко-синий цвет, вместе с тем, обновили освещение и установили вентиляционную систему. А в фойе кинотеатра появилось место для ожидания сеанса.

В программу обновленного кинотеатра войдут премьеры отечественного и зарубежного кино, авторские и фестивальные фильмы, в том числе короткометражки. Показывать картины будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

В день открытия в рамках акции «Ночь музеев» в обновленном кинотеатре пройдет открытый показ «Франкофонии» Александра Сокурова. А на будущей неделе в «Факеле» запланированы кинопоказы трех авторских картин. Это неонуар «Конченая» с Марго Робби, картина «Чудеса» Алече Рорвахера и японская драма «Третье убийство» Хирокадзу Корээда. Также 19 мая здесь прочтут бесплатную лекцию о традициях и тенденциях в использовании шрифта в титрах и плакатах, на телевидении и в кино.

Кроме того, 27 и 28 мая здесь состоится «Японский уик-энд». Специальная программа состоит из двух фильмов режиссера Киеси Куросава — «Исцеление» и «Харизма», которые покажут с пленки.

30 мая в кинотеатре пройдет типографический фестиваль Typomania. Тогжа же голландские художники-шрифтовики High on Type разрисуют одну из стен фойе кинотеатра названиями культовых фильмов. Также, в честь открытия здесь шрифтовой фрески, «Факел» покажет альманах лучших дизайнерских видеороликов фестиваля.

Еще в ближайших планах кинотеатра — показ короткометражек финалистов фестиваля кино о моде BE IN OPEN FILMS 3 июня. Увидеть можно будет работы Outlaw Moscow, Inshade, Ashe, Pirosmani, HSE School Of Art And Design, Саши Чайки и других.

Узнать о других мероприятиях «Факела» можно на сайте.

Источник: пресс-служба «Факела»