Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил безвозмездно передавать молодым специалистам пустующие дома в сельских поселениях. Такую инициативу он озвучил в ходе заседания Молодежного парламента при Госдуме и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

По словам депутата, передачу ненужных помещений будут исполнять муниципалитеты и сельские поселения в рамках закона.

«При наличии подъемных средств, молодой человек и молодая семья может вполне жить не в квартире в городе, а в нормальном собственном доме на селе», — добавил Толстой. Он отметил необходимость проработать данный вопрос, чтобы наделить глав сельских поселений такими полномочиями.

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Источник: «Москва»