Росавиация объявила об ограничении полетов над городами-участниками чемпионата мира по футболу в целях безопасности.

Запретные зоны введут не только над городами, но и над базами отдыха команд и тренировочными площадками. Действовать ограничения будут с 1 июня по 17 июля.

Для полетов над этими местами необходимо получить разрешение от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Источник: Росавиация