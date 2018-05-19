Музыка к фильму «Лето» получила приз 71-го Каннского фестиваля в номинации «Лучший саундтрек». Режиссером картины выступил находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников.

Песню «Лето» в фильме исполнил Рома Зверь в роли советского рок-музыканта Майка Науменко.

Публикация от Группа ЗВЕРИ (@zveri_official) 18 Май 2018 в 12:04 PDT

Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Это история о знакомстве и отношениях 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи и о становлении рок-клуба и записи первого альбома музыканта. Главные роли в фильме сыграли корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Премьера «Лета» состоялась на Каннском кинофестивале. В прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года. Накануне в Сети появился первый трейлер картины.

Источник: «РБК»