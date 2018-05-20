Со второй половины дня пятницы и до вечера субботы в Москве выпал 51 % месячной нормы осадков.

На базовой метеостанции на ВДНХ синоптики столичного метеобюро зафиксировали выпадение 26 миллиметров осадков при майской норме, равной 51 миллиметру осадков.

За сегодняшнее воскресенье в Москве может выпасть до 8 миллиметров осадков. При этом в начале следующей недели метеорологи прогнозируют сухую и теплую погоду. В понедельник днем температура поднимется до 20–22 градусов, а во вторник — до 22–24 градусов.

Ранее синоптики центра «Фобос» обещали москвичам прохладное начало ближайшей недели из-за арктического воздуха.

Источник: «Интерфакс»