Роскомнадзор заблокировал подсеть американского хостинг-провайдера Network Layer Technologies Inc, в которую входят 32 тысячи IP-адресов. Об этом сообщил активист Филипп Кулин, отслеживающий блокировки ведомства.

Кулин напомнил, что в конце апреля директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников сообщил об обещании регулятора отказаться от веерных блокировок крупных подсетей. Тогда на встрече с представителями ИТ-отрасли Роскомнадзор согласился применять более точечный подход для ограничения доступа к мессенджеру Telegram.

По данным активиста, к настоящему моменту ведомство заблокировало 67 подсетей и более 13 тысяч отдельных IP-адресов, что в сумме составляет почти 11 миллионов адресов. Большинство из них (91,2 %) принадлежат Amazon, 4,5 % — облачному провайдеру DigitalOcean, еще 1,2 % — Microsoft.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: Филипп Кулин