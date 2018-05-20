Институт «Стрелка» открыл прием заявок на бесплатную образовательную программу профессионального развития «Архитекторы.рф» для градостроителей и проектировщиков.

Принять участие в программе могут студенты выпускных курсов профильных вузов со всей России, а также практикующие специалисты и сотрудники муниципалитетов в возрасте до 40 лет.

Первая часть курса представляет собой полугодовое онлайн-обучение в виде видеолекций мировых экспертов, методических материалов и практических заданий. Она стартует в июне и будет доступна для всех зарегистрированных участников.

Очную часть программы проведут для 100 финалистов, прошедших конкурсный отбор на основе онлайн-заявки, портфолио и рекомендательных писем. Победители, чьи имена объявят в августе, пройдут четырехмесячный курс, включающий в себя интенсивы в Москве, а также исследовательские поездки по России и Европе.

Пройти предварительную регистрацию для участия в программе можно на сайте «Архитекторы.рф».

Источник: пресс-служба института «Стрелка»