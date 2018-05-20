Киноконцертный зал на территории «Москва-Сити» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2018 года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

К настоящему моменту в здании на Пресненской набережной завершены монолитные работы и остекление светопрозрачного купола. Сейчас строители занимаются устройством кровли, фасадными работами и монтажом лифтов.

Общая площадь девятиэтажного многофункционального комплекса составит 39,2 тысячи квадратных метров, его вместимость — 1 576 посадочных мест. Круглый зал будет иметь трансформируемую сценическую часть и разместится под уникальным куполом диаметром 64 метра.

После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят. Киноконцертный зал будет иметь пешеходные связи с мостом «Багратион» и выставочным комплексом «Экспоцентр».

Сроки открытия киноконцертного зала в «Москва-Сити» неоднократно сдвигали. Изначально его строительство планировали завершить в 2016 году. В феврале 2017-го председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко говорил о вероятном вводе комплекса в эксплуатацию в декабре того же года.

Источник: комплекс градостроительной политики Москвы