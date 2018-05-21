Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от беспилотников
На время чемпионата мира по футболу министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники в ведомстве и военно-промышленном комплексе.
Мобильные группы, которые направят во все 11 городов, принимающих мундиаль, оснастят комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица», а также экспериментальной разработкой «Силок».
В свою очередь, ФСБ выделит 60 переносных комплексов малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации дронов.
«[Беспилотники] — это эффективный способ донести точно до цели, посадить на пятачок два-три килограмма тротила и подорвать его», — пояснил изданию вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.
Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов отметил, что российские производители активно выводят на рынок различные средства борьбы с дронами, что связано в том числе с нападениями на российскую базу в Сирии с применением беспилотников.
В российских городах, принимающих ЧМ-2018, временно запретят жарить шашлыки, а в Москве планируют ограничить продажу алкоголя. Также россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках мундиаля.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В матче-открытии российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Также россияне проведут матчи против уругвайцев и египтян.
Источник: «РБК»
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