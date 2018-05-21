На время чемпионата мира по футболу министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники в ведомстве и военно-промышленном комплексе.

Мобильные группы, которые направят во все 11 городов, принимающих мундиаль, оснастят комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица», а также экспериментальной разработкой «Силок».

В свою очередь, ФСБ выделит 60 переносных комплексов малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации дронов.

«[Беспилотники] — это эффективный способ донести точно до цели, посадить на пятачок два-три килограмма тротила и подорвать его», — пояснил изданию вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов отметил, что российские производители активно выводят на рынок различные средства борьбы с дронами, что связано в том числе с нападениями на российскую базу в Сирии с применением беспилотников.

В российских городах, принимающих ЧМ-2018, временно запретят жарить шашлыки, а в Москве планируют ограничить продажу алкоголя. Также россиян обяжут регистрироваться в городах-участниках мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В матче-открытии российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Также россияне проведут матчи против уругвайцев и египтян.

Источник: «РБК»