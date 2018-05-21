Пресненский суд Москвы арестовал до 30 июня жителя Ставрополя Владислава Кулешова — нового фигуранта уголовного дела о призывах к массовым акциям протеста 2 апреля 2017 года. Ранее обвиняемым по этому делу проходил математик Дмитрий Богатов.

Кулешову предъявили обвинение в публичных интернет-призывах к террористической деятельности и подготовке массовых беспорядков. Аналогичный состав преступления вменялся и Богатову.

По данным источника ТАСС, Кулешов является пользователем форума для программистов, где он зарегистрирован под псевдонимом Айрат Баширов. Под тем же именем были написаны два поста, в публикации которых обвиняли Богатова.

10 апреля 2017 года Пресненский суд Москвы арестовал преподавателя математики Дмитрия Богатова по подозрению в публикации «призывов к радикальным действиям на акциях 2 апреля». По словам защиты, сообщения на форуме мог публиковать другой человек, так как Богатов пользовался браузером Tor. Кроме того, во время одной из публикаций обвиняемый возвращался с женой из магазина, о чем свидетельствуют данные с видеокамер. В июле Богатову изменили меру пресечения на домашний арест, а в конце января следствие отпустило математика под подписку о невыезде.

Источник: ТАСС