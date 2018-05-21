Атмосферное давление в Москве обновило исторический максимум и продолжает расти.

Утром на метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали давление на уровне 756,8 миллиметра ртутного столба. Прошлый рекорд для 21 мая был установлен в 1979 году, когда давление достигло 756,7 миллиметра ртутного столба.

По данным метеорологов, завтра, 22 мая, давление может вырасти до 758,3 миллиметра ртутного столба. Рекорд для этого дня составляет 759,8 миллиметра ртутного столба.

Как перепады давления влияют на человека и погоду, читайте в материале The Village.

Источник: «Метеоновости»