Голосовать за Бабурина я никого не агитировал. Когда друзья меня спрашивали: «Почему Бабурин?» — я отвечал, что он мне близок по духу. Я тоже с севера, так же я хотел бы, чтобы произошло объединение славян в одну страну, и так далее. Также мне симпатизирует его предвыборная программа «Русский выбор». Прочитайте ее внимательно, в ней говорится не только о семье и славянах, но и об экономике, социальных проблемах и так далее. Бабурин выступает за объединение нескольких эпох — Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

За политической деятельностью Бабурина я никогда не следил. Начал следить только накануне выборов. Еще меня, конечно, смущает, как он выжил в Афганистане, когда все его сослуживцы погибли... Хотя бывают и чудеса.

А я рассчитывал на второй тур: Путин — Грудинин.

Итоги выборов повергли меня в шок! Я никогда бы не подумал, что Бабурин займет последнее место, уступив Собчак и Явлинскому. Несмотря на антирейтинг Собчак, она все же на четвертом месте. А я рассчитывал на второй тур: Путин — Грудинин. Но у Путина абсолютная победа.

Ярких моментов в предвыборной кампании кандидата Бабурина я не припомню. Я считаю, что это одна из причин его поражения. Ему не хватило именно яркости. «Уважать старших, любить детей, беречь семью» — это, конечно, хорошо, но люди ждут от кандидата в президенты не совсем этого. Также у Бабурина нет финансов, чтобы участвовать в предвыборной гонке наравне с другими кандидатами. Поэтому у него не было ни рекламных роликов, ни постов в интернете. Он — обычный сибиряк, который чтит русские традиции.

Выборы, может, и были честными, но предвыборные недели — нет. Пропаганда Путина шла открыто по всем федеральным каналам. Посмотрите хотя бы «Вести Недели» с Дмитрием Киселевым. Я не против Путина. Меня не устраивает его внутренняя политика. За Собчак я не голосовал, потому что она за легализацию однополых браков и за новый референдум по Крыму — мне этого никогда не понять. На Грудинина слишком много вылито грязи и не только по поводу счетов. Может, конечно, это сделано специально, но дыма без огня не бывает. Жириновский — слишком агрессивен, Явлинский слишком спокойный и тоже за отдачу Крыма обратно… Титов работает в администрации президента, занимается алкоголем и вообще выглядит слабо. А Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…

Я думаю, Бабурин продолжит заниматься политикой. Наверное, Путин пригласит всех кандидатов на встречу и найдет для Бабурина должность. Я, например, в Бабурине вижу министра культуры и образования.