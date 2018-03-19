МненияМеньше процента: Кто и зачем голосовал за Бабурина, Сурайкина и Титова
«Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…»
На прошедших президентских выборах три кандидата набрали меньше одного процента голосов избирателей. Многие россияне до сих пор не могут запомнить их фамилии и путают Бабурина с Сурайкиным, считая, что они два сапога пара. The Village пообщался с людьми, которые проголосовали за непопулярных кандидатов, и узнал, зачем они это сделали.
Дмитрий Пронин
водитель такси, голосовал за Сергея Бабурина
Голосовать за Бабурина я никого не агитировал. Когда друзья меня спрашивали: «Почему Бабурин?» — я отвечал, что он мне близок по духу. Я тоже с севера, так же я хотел бы, чтобы произошло объединение славян в одну страну, и так далее. Также мне симпатизирует его предвыборная программа «Русский выбор». Прочитайте ее внимательно, в ней говорится не только о семье и славянах, но и об экономике, социальных проблемах и так далее. Бабурин выступает за объединение нескольких эпох — Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.
За политической деятельностью Бабурина я никогда не следил. Начал следить только накануне выборов. Еще меня, конечно, смущает, как он выжил в Афганистане, когда все его сослуживцы погибли... Хотя бывают и чудеса.
А я рассчитывал на второй тур: Путин — Грудинин.
Итоги выборов повергли меня в шок! Я никогда бы не подумал, что Бабурин займет последнее место, уступив Собчак и Явлинскому. Несмотря на антирейтинг Собчак, она все же на четвертом месте. А я рассчитывал на второй тур: Путин — Грудинин. Но у Путина абсолютная победа.
Ярких моментов в предвыборной кампании кандидата Бабурина я не припомню. Я считаю, что это одна из причин его поражения. Ему не хватило именно яркости. «Уважать старших, любить детей, беречь семью» — это, конечно, хорошо, но люди ждут от кандидата в президенты не совсем этого. Также у Бабурина нет финансов, чтобы участвовать в предвыборной гонке наравне с другими кандидатами. Поэтому у него не было ни рекламных роликов, ни постов в интернете. Он — обычный сибиряк, который чтит русские традиции.
Выборы, может, и были честными, но предвыборные недели — нет. Пропаганда Путина шла открыто по всем федеральным каналам. Посмотрите хотя бы «Вести Недели» с Дмитрием Киселевым. Я не против Путина. Меня не устраивает его внутренняя политика. За Собчак я не голосовал, потому что она за легализацию однополых браков и за новый референдум по Крыму — мне этого никогда не понять. На Грудинина слишком много вылито грязи и не только по поводу счетов. Может, конечно, это сделано специально, но дыма без огня не бывает. Жириновский — слишком агрессивен, Явлинский слишком спокойный и тоже за отдачу Крыма обратно… Титов работает в администрации президента, занимается алкоголем и вообще выглядит слабо. А Сурайкин — какой-то странный, как будто он под чем-то…
Я думаю, Бабурин продолжит заниматься политикой. Наверное, Путин пригласит всех кандидатов на встречу и найдет для Бабурина должность. Я, например, в Бабурине вижу министра культуры и образования.
Дмитрий Новиков
секретарь Чистопольского отделения партии «Коммунисты России», голосовал за Максима Сурайкина
Объясню, почему я не голосовал за других кандидатов. Бабурин — бывший член КПСС, сейчас националист. Грудинин — член партии «Единство», доверенное лицо Путина, десять лет состоял в партии «Единая Россия», но не сложилось из-за амбиций и жадности (ЕдРо или Грудинина — у них надо спросить). Из совхоза сделал ЗАО (было 500 пайщиков, а стало 40) в пределах МКАД (земля дороже золота — естественно, он ее продал), имеет счета за границей, золотишко в Швейцарии, виллы и прочее — как и подобает истинному капиталисту.
С Жириновском все мутно, вроде не был в КПСС, но занимал должности по статусу партийца, мечется, как флюгер в бурю. Земли, машин и квартир у него немерено — как только успевает декларации читать. Путин — член КПСС, чекист, обладает отличной памятью, из партии не выходил (со слов Путина, партбилет в сейфе), в ЕдРо не вступал, держит в друзьях и услужении олигархов, но крут во внешней политике. С Собчак в принципе все сложно. Титов — владелец заводов, газет, пароходов — словом, буржуй. Явлинский — шибко умный, писатель экономических программ, либерал, сторонник западных ценностей: демократии, свободного рынка и всего такого.
А Сурайкин в 15 лет был на баррикадах в защиту Верховного Совета, в 1996 году вступил в КПРФ, а спустя восемь лет вышел из партии из-за несогласия с действиями Зюганова и Ко. После попытки отправить Зюганова в отставку он создал партию «Коммунисты России», то есть не изменил своим идеалам. Вот и делайте выбор: капитализм и рабство как бонус или социализм и справедливость. Банда капиталистов, перевертышей и приспособленцев или коммунист Максим Сурайкин.
Вот и делайте выбор: банда капиталистов, перевертышей и приспособленцев или коммунист Максим Сурайкин.
Там, где были наши наблюдатели, выборы прошли удовлетворительно (более 4 % голосов), УИКи реагировали на замечания и устраняли нарушения. Итоги подводить рано, идет анализ ситуации. Разочарования нет, я никогда не питал иллюзий. Сурайкин молод, напорист, он великолепный оратор, знает, что говорит, и за слова отвечает. Борьба продолжается. Будущее за социализмом.
Денис Спиридонов
студент журфака, голосовал за Бориса Титова
Я решил проголосовать за Титова, потому что его завод в Абрау делает очень хорошее вино. Также Титов обеспечивает людей рабочими местами, ну и, самое главное, почти не светится на ТВ. Самым ярким в предвыборной кампании кандидата было то, что ее фактически не было. Почему все же Титов? Потому что его организация поддерживает предпринимателей и создает условия здоровой конкуренции на рынке.
От выборов, честно говоря, я ничего не ожидал. Цирк, да и только. Сколько думал, столько и пришло. Какого-либо разочарования не испытываю. Думаю, Титов обязательно продолжит политическую борьбу. Может, цены на свое вино снизит.
Действующий президент не так уж плох, как кажется, но его партия однозначно засиделась и у нее накопилось много невыполненных обещаний с 2000 года. Да, он принес в Чечню мир, да, навел относительный порядок в стране. Однако пришел к власти при поддержке олигархов, большинство из которых сейчас либо сидят, либо убиты.
Думаю, Титов обязательно продолжит политическую борьбу. Может, цены на свое вино снизит.
За Собчак я не голосовал, потому что она слишком непредсказуемая, да и, если бы не достижения ее покойного отца, вряд ли бы она баллотировалась. Грудинин был бы неплохой альтернативой, если бы у него была более четкая программа.
Борьба могла быть честной и равной, если бы не чрезмерное влияние федеральных СМИ. Я принципиально никого из своих знакомых не агитировал. Это лучше меня сделали пресс-службы кандидатов.
Денис Усов
журналист, голосовал за Сергея Бабурина
Сергея Николаевича Бабурина я помню еще с 1990 года, когда в 16 лет только начинал читать «взрослые» газеты. Сразу было видно, что это молодой активный политик, высказывающий именно убеждения, которые совпадают с моими. Впоследствии он занял категоричную позицию, осуждающую развал СССР. Лишь Бабурин и еще несколько человек тогдашнего Верховного Совета голосовали против утверждения Беловежских соглашений, которые фактически и оформили развал Советского Союза. Затем был расстрел Верховного совета в 1993-м, и Бабурин опять занимал ясную и последовательную позицию защиты Конституции.
Позже я узнал, что он воевал в Афганистане, проходил там срочную службу, у него четверо детей, причем от одной жены. Он доктор юридических наук, автор огромного числа книг и исследований. То есть, на мой взгляд, он человек выдающейся биографии и замечательной судьбы. Именно такой человек и должен, на мой взгляд, быть президентом РФ.
Путин не интересен мне в принципе: меня не устраивает сырьевая экономика, которую он создал в угоду интересам своих друзей-олигархов, а без промышленной экономики вообще нельзя обходиться таким странам, как наша. Мне не нравится, что он передал Дальний Восток Китаю и не поддержал должным образом Донецк и Луганск в их самоотверженной борьбе. Вообще, он часто предавал национальные интересы русских.
Но ничего, живыми мы им не сдадимся! Но пасаран!
Каких-то своих знакомых и родственников я, конечно же, склонил к мысли голосовать за Бабурина, но все мы прекрасно понимали, что это просто наш честный выбор, которого будет недостаточно. К сожалению, в нашей стране за последние десятилетия резко деградировали сами избиратели, которые сперва активно поддерживали фальсификации и сами в них участвовали за продуктовые наборы и экскурсионные поездки, а теперь просто перестроили свое сознание на рабскую психологию.
Результаты выборов — это выбор рабов, добровольно и подобострастно отказавшихся от собственного мнения и права что-либо решать в своей стране. Печально, я надеялся, что найдется хотя бы 5 % людей, которым не смогут загадить мозги и которые еще помнят о своем национальном самосознании, о котором и говорил во время избирательной кампании Бабурин Сергей Николаевич. Но ничего, живыми мы им не сдадимся! Но пасаран!
Виктория Брайнин
предприниматель, голосовала за Бориса Титова
Честно говоря, до последнего не знала, за кого отдать голос, но в последний день перед выборами в разговоре с мужем я поняла, что меня не устраивает положение дел в стране. Хватит плыть по течению. Если каждый и дальше будет говорить: «Мой голос ничего не решит» — то именно так и будет. В итоге я открыла интернет и стала разбираться, кто есть кто. Позиция Титова показалась мне близкой, ведь мой бизнес тесно связан с развитием малого и среднего предпринимательства в России. Он зацепил меня идеей «нестабильной экономики».
Я ожидала, что у Титова будет хотя бы 4 % голосов, и очень сильно разочаровалась в результатах выборов. Когда увидела 74 % у Путина, чуть не подавилась. Хотя сама шутила, что у него будет 80 % голосов. За Титовым я слежу с 17 марта 2018 года. Буду следить и дальше — интересно, как дальше будет продвигаться работа. Очень надеюсь, что он продолжит бороться! Как минимум будет продвигать идею экономического роста за счет потенциала других отраслей, а также принимать активное участие в создании новых рабочих мест.
За Титовым я слежу с 17 марта 2018 года. Буду следить и дальше — интересно, как дальше будет продвигаться работа.
Грудинин — интересный кандидат, он не обещает резких перемен. Грудинин для тех, кто не хочет ту власть, которая есть сейчас, но и менять резко ничего не намерен. Это не моя мысль, но я ее поддерживаю. Что касается Собчак, то я была на партнерской конференции по бизнесу, на которой она выступала. Такой воды, смешанной с желчью, я еще не слышала. Она очень странный человек, и у меня к ней резко негативное отношение. Но команда вокруг нее собралась интересная. Может, если изменить лидера, то идея оппозиции будет видна ярче? Жириновский — это веселье чистой воды. Меня так замучили его предвыборные прямые трансляции во «ВКонтакте», но если хочется поднять себе настроение, то можно наблюдать за его риторикой.
У Путина было много больших стратегических ходов за время правления, которые принесли ему эту «победу». Я думаю, он победил нечестно. Потому что массы мыслят обещаниями светлого будущего. Взрослые говорят «лишь бы век дожить мирно», а в нюансы нынешних проблем никто особо не вникает. А как там в будущем будут жить наши внуки?
Обложка: Михаил Терещенко/ТАСС
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