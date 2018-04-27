Есть много версий причин блокировки. Первая — Дуров не поделился перепиской шести человек, которые были нужны ФСБ, и из-за этого Telegram начали блокировать всеми возможными способами. С реальностью эта версия не вяжется — к сотрудникам Telegram в России нет никаких претензий, приложение не заблокировано ни в одном из магазинов. Да и сама по себе обида получается слишком долгая — история тянется с прошлого лета, и только сейчас ФСБ ее выплескивает в виде блокировки? Вряд ли.

Вторая версия — Telegram планирует создать финансовую систему, которая нам все сломает, о чем писал «РБК». Но этой угрозы еще не существует. Возможно, документы, якобы опубликованные перед ICO, и существуют, но сейчас нельзя с уверенностью сказать, что будет создана альтернативная платежная система, которая разломает российскую экономику. Соответственно, не очень понятно решение бороться настолько интенсивными мерами с угрозой, находящейся в статусе потенциальной. В эту версию я тоже не верю.

Роскомнадзор бьет сейчас по кому угодно, но только не по Telegram. Нет никаких претензий к сотрудникам компании, находящимся в России, хотя очевидна их причастность к тому, что мессенджер держится. Telegram не пострадал — есть некоторая деградация сервиса, некоторые испытывали трудности в загрузке картинок. Но деградация и потеря аудитории — разные вещи. Аудиторию Telegram не потерял, скорее, даже приобрел, а Дуров получил отличный пиар. Роскомнадзор сейчас блокирует не Telegram, а западные сервисы, на которых завязано много российских структур.

Telegram будет так убегать до бесконечности. Роскомнадзор уже неделю блокирует разные сервисы, но мессенджер работает — значит, цель другая: например, заблокировать сами эти сервисы и посмотреть, что будет. Тестирование проходит успешно — теперь хорошо видно, что у нас отвалится, можно спустить это на тормозах и написать отчет.

Я жил в Крыму, и не все в курсе, но некоторые сайты, которые размещаются на Google Cloud в Крыму, недоступны для местных провайдеров. То есть такое уже есть, и если в силу возрастания политической напряженности это произойдет со всей Россией, то у нас пострадают сайты существенно важных для нас компаний — «Аэрофлот» сидит на Google Cloud, например. Посмотреть, чего мы лишимся в случае серьезной заварушки, полезно. Я думаю, они получили достаточно информации, более чем достаточно для отчета. Постепенно накал блокировок будет снижаться.