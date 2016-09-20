В столичном парке «Красная Пресня» 25 сентября пройдет фестиваль корейской культуры «Чусок». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

«Посетителей ждут барабанное шоу, выступление хоровых и танцевальных коллективов, мастер-классы по бумажной живописи и созданию цветочных композиций, маркет с национальными сувенирами и косметикой, фуд-корт с национальными блюдами и лекторий — всё, что представляет традиционную и современную корейскую культуру», — говорится в анонсе события.

Уточняется, что в программе фестиваля запланированы несколько дискуссий (о современной корейской литературе и авторах с Анной Наринской, о влиянии корейских традиций на современную моду с дизайнером Женей Ким, а также лекции специалиста по теории сооружений Марка Ли об архитектуре корейского дома и кинокритика Антона Долина о корейском кино), интерактивная зона с мастер-классами по национальным ремеслам, показ мультфильма «Пингвиненок Пороро», а также маркет с косметикой, одеждой, книгами и сувенирами от корейских производителей.

Кроме того, для посетителей откроют фуд-корт с традиционными корейскими блюдами и театрализованную инсталляцию национальных корейских костюмов ханбок. Также для зрителей организуют музыкальные выступления фольклорного коллектива «Тэ Хан», барабанное шоу школы Вонг Ван и фортепианный концерт Ян Мин Дже.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 21:00, вход на все мероприятия будет бесплатным. С более подробной информацией о событии можно ознакомиться на официальной странице фестиваля в Facebook.