Департамент культуры Москвы назначил нового директора организации «Мосгорпарк». Им стал бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев, сообщается на сайте Депкульта.

Он сменил на этом посту Марину Люльчук, которая заняла пост директора парка Горького.

Объединенная дирекция «Мосгорпарк» — это государственное учреждение в структуре департамента культуры города Москвы. Оно координирует деятельность всех парков культуры и отдыха города.