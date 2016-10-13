Какие столичные парки москвичи посещают чаще всего
Фонд «Общественное мнение» при участии КБ «Стрелка» провел опрос среди жителей Москвы о том, как горожане проводят свое свободное время. В результате 52 % респондентов признались, что предпочитают отдых в парках другим развлечениям, и рассказали о тех площадках, которые посещают чаще всего. Результаты исследования опубликованы на сайте фонда.
Самые популярные среди москвичей столичные парки
Место
Парк
Количество проголосовавших
Парк Горького
32 %
«Сокольники»
16 %
«Царицыно»
14 %
ВДНХ
10 %
Измайловский парк и «Коломенское»
9 %
4 % опрошенных при этом заявили, что парк Горького им нравился больше до реконструкции. Свое мнение они объяснили тем, что в настоящее время там «нет аттракционов, а с ними было веселее».
Вместе с тем 42 % респондентов отметили, что столичные парки стали более «благоустроенными, красивыми и ухоженными», а еще 20 % заявили, что в парках стало «меньше мусора». 6 % опрошенных отметили появление в парках большого количества детских площадок и мест для занятия спортом. Об интересных мероприятиях в парках Москвы высказались 4 % горожан.
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