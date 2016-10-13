Фонд «Общественное мнение» при участии КБ «Стрелка» провел опрос среди жителей Москвы о том, как горожане проводят свое свободное время. В результате 52 % респондентов признались, что предпочитают отдых в парках другим развлечениям, и рассказали о тех площадках, которые посещают чаще всего. Результаты исследования опубликованы на сайте фонда.

Самые популярные среди москвичей столичные парки

Место Парк Количество проголосовавших

Парк Горького 32 %

«Сокольники» 16 %

«Царицыно» 14 %

ВДНХ 10 %

Измайловский парк и «Коломенское» 9 %

4 % опрошенных при этом заявили, что парк Горького им нравился больше до реконструкции. Свое мнение они объяснили тем, что в настоящее время там «нет аттракционов, а с ними было веселее».

Вместе с тем 42 % респондентов отметили, что столичные парки стали более «благоустроенными, красивыми и ухоженными», а еще 20 % заявили, что в парках стало «меньше мусора». 6 % опрошенных отметили появление в парках большого количества детских площадок и мест для занятия спортом. Об интересных мероприятиях в парках Москвы высказались 4 % горожан.