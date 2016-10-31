Московскому скверу в районе Якиманка могут присвоить имя бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего в начале сентября 2016 года. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Уточняется, что имя Каримова могут дать скверу, расположенному в непосредственной близости от консульского отдела и гостевого дома республики. Он находится между домами № 39, строение 1 на Большой Полянке и № 13 по 1-му Казачьему переулку.

Как отмечается в сообщении на сайте мэрии, с просьбой назвать в честь Каримова безымянный сквер рядом с консульством к руководству города обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана. Проект рассмотрят на заседании столичного правительства 1 ноября.