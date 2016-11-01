Руководство парка «Сокольники» согласовало проведение митинга в защиту животных 5 ноября на своей территории. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью площадки Екатерина Самарина, передает информагентство «Москва».

«На данный момент руководство парка согласовало проведение митинга в защиту животных», — заявила Самарина.

Ранее стало известно, что зоозащитная организация «Зооправо» подала в мэрию Москвы заявку на проведение 5 ноября с 14:00 до 18:00 митинга на площади Яузские Ворота в Устьинском сквере. Позже мэрия предложила перенести мероприятие в «Сокольники», и представители «Зооправа» официально согласились. Акция пройдет с 14:00 до 16:00. Как утверждали зоозащитники, в ней могут принять участие до тысячи человек.

Одним из требований участников станет ужесточение наказания по статье 245 Уголовного кодекса за «Жестокое обращение с животными». Поводом для акции стали события в Хабаровске, где две девушки оказались фигурантами уголовного дела после публикаций фото и видео в социальных сетях, на которых они мучают собак и кошек.