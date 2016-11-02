В парках Москвы 17 ноября официально стартует зимний сезон вместе с открытием катка в парке Горького. Об этом The Village рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

«Зимой в парках продолжается активная жизнь. Многие развлечения будут бесплатными, на платные услуги будет действовать ряд льгот. С 26 ноября заработают все катки с искусственным льдом. Позже по погоде запустится остальная зимняя инфраструктура: катки с натуральным льдом, ледовые и тюбинговые горки, лыжные трассы», — сообщил глава ведомства Вячеслав Дунаев.

Уточняется, что с 26 декабря в парках начнутся предновогодние мероприятия с ярмарками и фестивалями. 31 декабря пройдет празднование Нового года, 7 января — Рождества, а с 2 по 8 января в парках запланирована программа новогодних каникул с бесплатными спортивными мастер-классами, театральными постановками и концертами.

Всего в новом зимнем сезоне будут работать 45 катков в 30 парках: 21 с искусственным льдом и 24 с натуральным, 18 катков будут бесплатными. Стоимость входа на катки составит от 150 до 550 рублей, стоимость проката инвентаря — от 70 до 350 рублей.

Также в парках будут доступны 73 лыжные трассы и тропы здоровья, а также две трассы для лазерного биатлона в «Сокольниках» и «Кузьминках». Стоимость проката лыж составит от 40 до 250 рублей. Вместе с тем посетители смогут прокатиться на 44 тюбинговых и ледовых горках в 29 парках.

Кроме того, зимой в столичных парках будут работать 105 пунктов проката зимнего инвентаря, 12 школ фигурного катания (в том числе четыре бесплатных) и семь хоккейных школ.