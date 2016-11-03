На территории московского парка «Сказка» в Крылатском открылось четвертое столичное колесо обозрения, высотой 35 метров. Об этом The Village рассказали в пресс-службе площадки.

«Одна из особенностей этого колеса обозрения — минимальное воздействие на окружающую среду, что достигается отсутствием фундамента. С колеса обозрения открываются прекрасные виды на Москву и окрестности: заповедник „Москворецкий“, Гребной канал, Серебряный бор, Живописный мост», — говорится в сообщении.

Представители парка также отметили, что закрытые кабинки на шесть человек, оборудованные системой кондиционирования и отопления, рассчитаны на эксплуатацию в круглогодичном режиме и в любую погоду.

Самое большое на данный момент колесо обозрения в Москве — высотой около 50 метров — находится в центральной части Измайловского парка. Ранее самым высоким колесом обозрения столицы был аттракцион на ВДНХ (73 метра), однако в 2016 году его демонтировали.