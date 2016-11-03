В главных воротах парка Горького установили «Добрый ящик» для сбора вещей детям из интернатов и малоимущих семей. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Раз в месяц волонтеры будут забирать содержимое ящика, сортировать его и затем отправлять вещи в детские дома, интернаты и пансионаты для пожилых людей. То, что по каким-то причинам не подойдет детям, передадут бездомным и нуждающимся. Оставить в «Добром ящике» можно, в частности, одежду и обувь (чистую, в хорошем состоянии), развивающие игрушки и материалы, канцелярские принадлежности, игры и книги.

Сам благотворительный проект в 2012 году запустили актеры Никита Кукушкин и Анна Назарова. Первый «Добрый ящик» установили в «Гоголь-центре», такой же ящик можно найти в культурном центре «ЗИЛ», театре «Практика», ЦТИ «Фабрика», на дизайн-заводе «Флакон», а также в Александринском театре в Санкт-Петербурге.