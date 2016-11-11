В парке Горького 17 ноября, в день открытия катка, стартует зимний сезон. О том, какие мероприятия ждут посетителей парка, The Village рассказали представители площадки.

На катке парка будут работать школа фигурного катания и бесплатная хоккейная школа, рассчитанная на 40 детей. Занятия начинаются 28 ноября. С января откроется специальная группа по фигурному катанию для пар. Также на катке обустроят скоростную аллею, аллею для новичков, детский каток и хоккейную коробку.

На протяжении всего сезона на центральной площади катка будет работать городской маркет. Здесь можно будет найти сувениры, аксессуары, теплые вещи и фуд-корт с едой и напитками.

В новогоднюю ночь в парке Горького состоится дискотека. Под смотровой площадкой главного входа установят диджейский пульт, а Ленинская площадь превратится в танцпол.

Кроме того, в парке обещают запустить экскурсии со скандинавской ходьбой и квест по катку для групп.