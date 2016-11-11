На Пушкинской набережной установят сноубордическую горку. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка «Музеон».

У горки будет три ската разной высоты (от 2,5 до 6 метров) и 21 трамплин. Планируется, что раз в месяц конфигурация горки будет меняться, чтобы у посетителей сохранялось ощущение нового пространства. Здесь будут устраиваться катания под DJ-сеты и тренировки с известными спортсменами. Вход свободный, но обязательно наличие шлема.

Кроме того, на территории МГУ на Воробьевых горах проложат пятикилометровую лыжную трассу. Она откроется 1 декабря.

Также в декабре в парке «Музеон» установят традиционную тюбинговую горку. У нее будет два спуска – 6 и 12 метров длиной. Мягкие тюбы разных размеров можно будет взять в аренду в киоске около входа на аттракцион или прийти со своим – в этом случае кататься можно будет бесплатно.