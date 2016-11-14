В парке «Сокольники» раньше запланированного открылась лыжная трасса, которая должна была заработать в начале декабря. Об этом The Village сообщили представители парка.

Новая лыжная трасса протяженностью почти два километра проходит вдоль 2-й Лучевой просеки. Она является частью 47-километровой лыжной дороги, которая пройдет через весь парк. В честь ее открытия 27 ноября в 12:00 в «Сокольниках» состоится «ВсеЗонтный» забег, где участникам предстоит пройти всю трассу с открытым зонтом в руках. Принять участие в мероприятии может каждый желающий без ограничений по возрасту.

Трасса открыта круглосуточно. В скором времени здесь появится услуга проката лыжного инвентаря. Стоимость будет зависеть от материала, из которого изготовлены лыжи.