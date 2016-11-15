Сотрудники «КБ23» провели опрос среди посетителей московских парков и зон отдыха и выяснили, чувствуют ли москвичи себя в безопасности в районных парках, а также как бы они хотели благоустроить эти зоны. В качестве примера выбрали парк «Дружба» в районе Речного вокзала и «Садовники» около станции метро «Коломенская». Результатами «КБ23» поделилось с The Village.

Выяснилось, что благоустройство парка помогает людям чувствовать себя более защищенным. При ответе на вопрос, «можно ли стать жертвой преступления на территории парка», 67 % посетителей обустроенных «Садовников» ответили, что уверены в своей безопасности. Среди посетителей «Дружбы» таких оказалось 38 %.

Уровень угрозы зависит от двух факторов: наличия маргинальных групп на территории парка и недостатка освещения. Согласно опросу, в парке «Дружба» большую угрозу представляют люди в нетрезвом состоянии (46 %), нежели собаки (8 %) или бездомные (17 %). 40 % считают, что парк делает более опасным слабое освещение.

Большая часть опрошенных в парке «Дружба» хотят видеть здесь зоны спокойного отдыха на природе (74 %), а также увеличить количество развлекательных мероприятий(46 %) и уличных тренажеров (46 %). При этом 70 % отмечают недостаток детских площадок, скамеек, урн, туалетов и других объектов инфраструктуры. В парке «Садовники» большинство посетителей (37 %) заявили, что в парке достаточно развлечений и событий. На проблемы с инфраструктурой здесь пожаловались 29 %.