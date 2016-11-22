В парке Горького 24 ноября пройдет квест на катке. Об этом The Village сообщили в пресс-службе парка.

«Участникам предстоит окунуться в атмосферу праздников прошлых столетий и отправиться на коньках в путешествие за новогодними подарками стрит-арт-катка», — рассказали представители парка.

Игра будет проходить в командах. На старте участники получат маршрутные листы с картой катка и заданиями трех типов. Им нужно будет прочитать зашифрованные сообщения, а потом найти спрятанные арт-объекты и амбарные замки, сигнализирующие о переходе на следующий уровень игры. На финише капитаны команд сразятся в поединке во французскую дворянскую игру.

Квест начнется в 17:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Для прохода на каток необходимо будет купить билет.