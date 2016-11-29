В парке «Сокольники» в 2017 году появится оранжерея экзотических растений, которая будет открыта весь год. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Оранжерею оформят в винтажном стиле — здесь будут ажурные стены и крыша, а фасад украсят колоннами. Галерею построят на месте малого розария, который сейчас работает с мая по октябрь.

Общая площадь галереи составит почти 600 квадратных метров. Там соберут более 50 видов экзотических растений из тропических и субтропических регионов. Так, в оранжерее можно будет найти эхмею из Центральной и Южной Америки, растение-релаксатор шефлеру, канарскую финиковую пальму и коллекцию орхидей. В оранжерее также можно будет проводить свадебные фотосессии и небольшие выставки.