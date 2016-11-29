Парк Горького совместно с российским брендом ZIQ & YONI выпустит коллекцию зимних свитшотов, вдохновленных катком парка. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

Свитшоты в ограниченном количестве поступят в продажу 1 декабря. Их можно будет купить в специальном поп-ап-магазине на льду. Свитшоты будут представлены в сером, розовом, черном и оранжевом цветах. Цена колеблется от 2 900 рублей за обычный свитшот до 3 200 рублей за утепленную модель.

Идею коллекции создатели увидели в схематичном плане ледовых аллей катка —расположение дорожек повторяет международный символ мира. Развив этот концепт, они создали набор иллюстраций на разных языках, которые несут единый посыл: «мир как объединение, согласие и хорошее настроение».

17 ноября в парке Горького вместе с открытием катка официально стартовал зимний сезон. Главной темой оформления катка стало современное уличное искусство. Центральной инсталляцией стал замерзший фонтан высотой восемь метров и диаметром 25 метров. А одна аллея искусств возле Музея современного искусства «Гараж» превратилась в «динамический световой тоннель, состоящий из дюжины мерцающих арок» длиной 60 метров.