В парке «Останкино» открылся бесплатный каток с искусственным льдом. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

Каток занимает 1 800 квадратных метров площади. Кататься здесь можно даже при плюсовой температуре. Для посетителей обустроены теплые раздевалки, где можно не только переодеться, но и поиграть в настольный теннис. Также при катке откроют шахматный клуб и пункт заточки коньков. Для посетителей с детьми будет работать комната матери и ребенка. Кроме того, для детей предусмотрена услуга аренды «помощника фигуриста» в костюме «веселого пингвина».

Каток работает для посетителей ежедневно, кроме понедельника. В будние дни он открыт с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. Вход — свободный, прокат коньков на час стоит 250 рублей (залог — 3 тысячи рублей за пару), аренда помощника фигуриста обойдется в 300 рублей в час, услуги инструкторов — 500 рублей в час. Также здесь можно заточить коньки за 250 рублей и арендовать ячейку в камере хранения (100 рублей).