В парке Олимпийской деревни появится новая лыжная база. Об этом The Village сообщили авторы проекта.

Новая база станет частью совместного проекта adidas и Мосгорпарка в рамках кампании #нестойнахолоде и откроется 3 декабря. На территории комплекса можно будет заниматься лыжным спортом под руководством профессиональных тренеров. Также здесь планируют проводить лекции и мастер-классы. У лыжной базы будут работать услуги проката, раздевалка, фуд-корт и зона отдыха.

Вход будет бесплатным по карте Adidas Universe, ее можно оформить в администрации. Более подробную информацию можно найти на сайте adidas.