На территории парка «Останкино» на ВДНХ открылся первый пункт проката лыж. Об этом The Village сообщили в пресс-службе парка.

Павильон работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Стоимость проката составляет 350 рублей в час. Здесь же можно воспользоваться услугами по установке креплений и уходу за лыжами и арендовать камеру хранения.

Первый лыжный маршрут длиной три километра уже открылся вдоль парковых аллей парка «Останкино». Для удобства он подсвечивается в темное время суток.

Также в ближайшее время в запрудной зоне ВДНХ проложат кольцевую лыжную трассу. Ее длина составит 1 500 метров. Старт и финиш маршрута — у исторического павильона № 27 «Физкультура и спорт».

Лыжные трассы будут работать до 15 марта 2017 года в зависимости от погодных условий.