В «Сокольниках» разработали проект электрических валенок для обогрева ног, которые установят в парке в январе. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Пластиковый каркас для валенок распечатали на 3D-принтере. Высота валенок — 40 сантиметров. Ноги в них можно ставить прямо в ботинках. Сверху электроваленки оклеят непромокаемым войлоком и нарисуют на нем снежинки и другие узоры.

mos.ru

Внутри валенок размесят обогревательные элементы. Талая вода будет стекать в специальный резервуар под валенками. Первая пара появится в «Сокольниках» 15 января.