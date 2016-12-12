На площадке «Лес чудес» в Измайловском парке начали работать тюбинговые горки. Об этом The Village сообщили в пресс-службе парка.

Специально для горок в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската. Здесь есть три склона — 3, 5 и 7 метров длиной. Рядом с горками можно поиграть с щенками хаски, а также покататься на собачьей упряжке. Кроме того, собаки будут катать посетителей на тюбингах.

Также планируется, что в этом сезоне Измайловский парк запустит зимний кинотеатр, батут, детский каток и пункт проката зимних веломобилей. Сейчас готовится к открытию выставка ледяных скульптур.

«Лес чудес» расположен со стороны метро «Партизанская». В будни он работает с 12:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 11:00 до 21:00.