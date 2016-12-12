На Центральной аллее ВДНХ начался монтаж новогодней световой композиции. Об этом The Village сообщили в пресс-службе парка.

Главным объектом станет 27-метровая праздничная елка, которую поставят на площади перед павильоном №1 «Центральный». Арт-объект выполнят из светодиодных панелей. Вершину елки украсит золотая звезда, а на подиуме диаметром 20 метров поставят скамейки. Посетители ВДНХ смогут пройти по подиуму и посмотреть, как елка выглядит изнутри.

Кроме того, в парке оформят световую аллею площадью более 3500 квадратных метров. В основе ее оформления лежит эффект светового объема. Также на деревьях установят от 10 до 20 светящихся фигурок, а на центральной аллее и на аллее Космонавтов появится 100-метровая гирлянда.