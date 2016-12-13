Мировая академия рекордов объявила каток ВДНХ самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием. Об этом The Village сообщила пресс-служба парка.

Каток на ВДНХ занимает площадь 20 549 квадратных метров и вмещает более 4 500 человек единовременно. Отмечается, что ранее он не мог получить звание самого крупного катка в мире с искусственным ледовым покрытием из-за ошибки в расчетах размеров другой ледовой площадки.

Помимо размеров катка на ВДНХ, Мировая академия рекордов отметила инфраструктуру ледовой площадки: раздевалки, камеры хранения, прокат коньков и кафе.

С 2008 года звание самого большого катка носил каток на главной площади Мехико. Судьи академии признали ошибку в измерениях и назвали новым рекордсменом ледовую площадку на ВДНХ.