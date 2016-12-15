В парке Горького впервые установят горизонтальную елку. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

Длина елки составит 30 метров. Конструкция, на которой закрепят искусственные ветви, разместится между колоннами Главного входа в парк. Елку украсят гирляндой в 300 метров.

17 ноября в парке Горького вместе с открытием катка официально стартовал зимний сезон. Главной темой оформления катка выбрано современное уличное искусство. Центральной инсталляцией стал замерзший фонтан высотой восемь метров и диаметром 25 метров. Аллея возле музея современного искусства «Гараж» превратилась в «динамический световой тоннель, состоящий из дюжины мерцающих арок» длиной 60 метров.