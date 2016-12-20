В пяти парках Москвы зимой организуют прогулки на лошадях и поездки на собачьих упряжках. Об этом сообщает сайт городского правительства.

В парке «Фили» такие прогулки уже проводятся. Прокатиться на лошадях можно с 10:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. В Воронцовском парке есть рассчитанная на детей 4–10 лет прогулка на пони. Услуга доступна с 12:00 до 15:00 в выходные при условии, если на улице теплее минус 10 градусов.

В парке Победы 7 января с 13:00 до 20:00 организуют бесплатные прогулки на собачьих упряжках. Такая же услуга будет доступна 6, 7 и 8 января в парке «Кузьминки». «Собаки будут возить москвичей на традиционных нартах, а также на тюбингах с 11:00 до 16:00. Повозки будут ждать посетителей в западной части „Кузьминок“ недалеко от скейт-парка», — говорится в сообщении.

14 января катания на санях с собаками и на тюбингах пройдут в «Сокольниках» — с 12:00 до 15:00.