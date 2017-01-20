На катке ВДНХ 28 января пройдет третий по счету благотворительный день. Об этом The Village сообщили в пресс-службе парка.

Денежные средства, вырученные от продажи входных билетов на каток, передадут благотворительным фондам. Так, деньги переведут благотворительному фонду Константина Хабенского, фонду помощи хосписам «Вера» и фонду «Я есть!».

Для посетителей катка подготовили специальную программу: шоу барабанщиков, показательные выступления фигуристов, маскарад и благотворительную лотерею.

Стоимость билетов на каток в этот день не изменится.

Первые Дни благотворительности прошли 31 января 2015-го и 30 января 2016-го. На полученные суммы благотворительные фонды смогли оказать помощь в проведении обследования и лечении детям с тяжелыми заболеваниями, а также организовать образовательные и реабилитационные занятия.