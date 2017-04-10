В «Парке будущего» на ВДНХ построят аттракцион «Метро времени», который будет имитировать путешествие в прошлое на поезде метро. Об этом сообщают РИА «Новости».

Возведением аттракциона займется итальянская компания Pizzarotti & C. S.p.A, которая выиграла торги на строительство «Парка будущего». По словам гендиректора ВДНХ Екатерины Проничевой, «аттракцион позволит совершить фантастическое путешествие в прошлое на поезде метро с несколькими остановками».

В основе аттракциона будет симулятор движения. «Метро времени» рассчитано как на взрослых, так и на детей, начиная с 4–5 лет.

Кроме «Метро времени», в «Парке будущего» построят американские горки, карусель «Сад бабочек» и канатную дорогу протяженностью один километр. «Для усиления эффекта полета в кабинках на канатной дороге будет прозрачный пол», — отметила Проничева.

Цена билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей.

О том, что Pizzarotti & C. S.p.A стала победителем конкурса на реализацию проекта «Парка будущего», стало известно 4 апреля. Планируется, что парк аттракционов на ВДНХ построят на 17 гектарах к осени 2018 года.