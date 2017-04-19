В 2017 году в парке Горького откроется многофункциональный центр Nike. Об этом The Village рассказали в пресс-службе компании.

Для определения облика здания Nike в партнерстве с консалтинговым бюро «Стрелка» проводят архитектурный конкурс на разработку концепции проекта спортивного центра. К участию в конкурсе пригласили лидирующие на российском рынке молодые архитектурные студии. Среди участников: Kosmos Architects, Rhizome, «Новое», Crosby Studios и «Xора». Упор в конкурсе сделан на использование экологически рациональных материалов и инновационных технологий.

Проекты будет оценивать жюри. В него вошли Ипполито Пестеллини Лапарелли — партнер голландского архитектурного бюро OMA, Варвара Мельникова — директор института «Стрелка» и издательского дома «Афиша», Энди Уолкер — главный креативный директор Nike, Денис Леонтьев — глава KБ «Стрелка», Марина Люльчук — директор парка Горького, Антон Белов — директор музея современного искусства «Гараж», Кристиан Луха — генеральный директор «Nike Россия», а также Джованна Карневали — архитектор и урбанист, руководитель отдела конкурсных практик КБ «Стрелка».

На территории спортивного центра откроют футбольную и баскетбольную площадки, беговой клуб, а также зал функционального тренинга. Центр будет открыт круглый год. Его программа будет меняться в зависимости от сезона.