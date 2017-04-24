В парке Горького 20 мая откроется детский общественный огород, где каждый желающий сможет посадить и вырастить свой собственный урожай. Об этом The Village сообщили представители парка. Открытие приурочено к пятилетию Зеленой школы парка.

«Абонемент на пользование одной из 22 грядок любой желающий уже сейчас может получить, оформив заявку на сайте парка Горького, а в мае под чутким руководством специалистов высадить свой будущий урожай. В течение лета мы вырастим пряные травы, огурцы, морковь, тыкву и многое другое», — рассказали в парке.

Размер каждой грядки составляет 40 на 120 сантиметров. Стоимость аренды — 3 тысячи рублей на период с мая по сентябрь 2017 года. Арендовать грядку можно через сервис Timepad.

Каждый участник проекта получит грядку с именной табличкой, набор садовника из трех предметов, семена и саженцы, услуги по уходу за грядкой, возможность посещения бесплатных лекций по садоводству и сам урожай с грядки.